Педагогу свердловского детдома вынесли приговор за порно с воспитанниками

Суд в Свердловской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего педагога, который на протяжении десяти лет развращал воспитанников детского дома. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Преступник признан виновным по нескольким статьям, включая развратные действия в отношении двух и более лиц, изготовление и оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних, а также использование детей для создания такого контента.

Ему также назначено 1,5 года ограничения свободы и пятилетний запрет на педагогическую деятельность.

По данным портала E1.RU, потерпевшими признаны восемь детей. Учитель информатики одной из сельских школ брал над ними опеку и в течение десяти лет совершал преступления, снимая происходящее на видео.