СМИ: 120 человек эвакуировали из горящей гостиницы на Алтуфьевском шоссе

Из горящей гостиницы «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, экстренные службы спасли семь человек и эвакуировали 120.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Агенстство городских новостей «Москва».

— Семь человек спасены и 120 эвакуированы из горящей гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе, — передает Telegram-канал агентства.

Согласно информации Telegram-канала 112, предварительно, в результате пожара никто не пострадал, на месте произошедшего работают экстренные службы.

Здание гостиницы загорелось вечером 12 марта. По данным журналистов, со второго этажа здания видно открытое горение и люди просят о помощи. Также пожару якобы уже присвоили второй ранг сложности.

10 марта в одном из медицинских центров подмосковного Подольска произошел пожар, дым шел из пристройки первого этажа. Позднее пожарным удалось ликвидировать горение.