Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, есть раненый

В субботу украинский дрон атаковал село в Белгородской области, и в результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в селе Веселая Лопань Белгородского округа: украинский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, и в результате атаки пострадал мужчина.

В сообщении уточняется, что у пострадавшего диагностировали баротравму, бригада медиков "скорой" оказала ему необходимую медпомощь, а от госпитализации мужчина отказался. На месте атаки также повреждено транспортное средство.