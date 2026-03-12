Бойня в синагоге: «активный стрелок» открыл огонь в Мичигане

В американском штате Мичиган объявлена экстренная тревога из-за «активного стрелка» на территории синагоги «Темпл Израэль» в городе Уест-Блумфилд. Полиция полностью оцепила район и призывает жителей не приближаться к месту происшествия, характеризуя инцидент как «активную ситуацию».

Издание Detroit Free Press сообщает, что первые звонки о нападении начали поступать в четверг, 12 марта, около 13:00 по местному времени. В официальном аккаунте офиса шерифа округа Окленд в соцсетях заявили о начале масштабной спецоперации: «Это сообщение об активном стрелке, мы реагируем совместно с другими ведомствами».

Из-за атаки на религиозный объект силовики во всем штате перешли на усиленный режим несения службы. Представители второго округа полиции штата Мичиган, которые также подтвердили информацию об инциденте, заявили, что в связи с нападением «патрулирование будет усилено и в других культовых сооружениях региона».

На данный момент здание реформистской синагоги на Уолнат-Лейк-роуд остается в плотном оцеплении, данные о количестве пострадавших уточняются.

По уточненным данным, стрелок протаранил здание еврейской школы на территории синагоги, затем вышел из автомобиля и открыл стрельбу.