В Турции произошло землетрясение

В Анкаре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным турецких сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от Анкары. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,74 км. Отмечается, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города.

О разрушениях или пострадавших в настоящий момент не сообщается.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи.

До этого, также в Сочи, с интервалом в час произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По информации властей, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением.