На борту авианосца США произошел пожар

На борту авианосца США USS Gerald R. Ford произошел пожар — судно находится в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Пятый флот ВМС США.

Согласно заявлению флота, пожар начался в помещении-прачечной. При этом в сообщении подчеркивается, что причина возгорания не связана с боевыми действиями.

В данный момент огонь локализован. В результате пострадали двое моряков, сейчас их жизни ничего не угрожает. Ущерб от пожара оценивается как нулевой.

