В Тамбовской области сошли пять вагонов с рельсов

Следователи проводят проверку после схода пяти порожних вагонов на железнодорожных путях в Тамбовской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

© Российская Газета

Проверку организовал Воронежский следственный отдел на транспорте. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, днем 12 марта на подъездном пути станции Жердеевка Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги произошел сход пяти порожних вагонов. После этого один из них столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде.

В результате происшествия никто не пострадал. Размер причиненного ущерба устанавливается. К месту аварии направлен восстановительный поезд.

Следователь Следственного комитета уже провел осмотр места происшествия. Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Это второе ЧП на железной дороге в Тамбовской области за месяц. Ранее после схода состава на станции Кочетовка-2 возник крупный пожар.