Погибший в Звенигороде мальчик пытался цепляться за лед Москвы-реки

Школьник из Звенигорода, тело которого нашли на дне Москвы-реки у Звенигорода, до последнего цеплялся за жизнь.

Об этом свидетельствуют следы, обнаруженные на месте гибели 12-летнего ребенка, рассказал "РГ" начальник ПСО № 1 "Мособлпожспаса" Сергей Тепленин.

"Характерный облом льда заметили около 3.30 утра, - рассказал наш собеседник. - Далее примерно на протяжении 50 метров видны следы зацепов рук".

По всей вероятности, Игорь (имя несовершеннолетнего изменено) пытался выбраться из холодной воды (ее температура сейчас - около + 3 градусов), но лед был слишком хрупким. Таким образом, была подтверждена первоначальная версия гибели ребенка.

Поиски еще одного 12-летнего мальчика и 13-летней девочки продолжаются. Поисковая операция идет в круглосуточном режиме.

Напомним, компания из трех подростков пропала 7 марта. Один из рыбаков и сторож коммунального предприятия видели, как дети гуляли вдоль реки, именно там в первый же день поисков был найден шарф.