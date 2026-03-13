Жительница Звенигорода заявила, что место, где пропали дети, пользуется дурной славой

Место на реке, где пропали дети из Звенигорода, известно своими опасными участками. Об этом в беседе с aif.ru рассказала местная жительница.

Женщина живет в доме на берегу. По ее словам, дети – не первые, кто оказался в реке и не смог выбраться. Она рассказала о более чем 40 людях, которых унесло течением за все то время, что она живет на этом месте.

Причиной подобных инцидентов становятся тяжелые условия. На месте, как рассказала собеседница, «меняется русло» и есть «опасные водовороты».

«Я давно не захожу в реку из-за этого. Приезжие не знают наши места, но здесь очень опасно», – сообщила женщина.

12-летние мальчики и девочка ушли гулять на реку 7 марта, но домой так и не вернулись. В Звенигороде организовали масштабные поиски, которые не прекращались даже ночью. В мероприятиях участвовали водолазы и местные жители.

Спустя несколько дней без признаков жизни нашли одного мальчика, сегодня обнаружили второго. Поиски девочки продолжаются.