При пожаре в жилом доме в Липецке пострадали трое детей

Пожар в многоквартирном доме Липецка обернулся госпитализацией троих детей. Двое из них — 16- и 17-летние подростки — находятся в крайне тяжелом состоянии. Они были срочно отправлены в Федеральный центр в Нижнем Новгороде, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

© Московский Комсомолец

По информации областного управления МЧС, возгорание произошло в квартире жилого дома в понедельник. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. В помещении сгорели вещи и частично пострадала внутренняя отделка. Из дома эвакуировали 14 человек.

Подростков перевозили в специализированный центр на реанимобиле в сопровождении двух бригад врачей-реаниматологов. В ожоговом центре их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, уточнила Самошина.

Еще одним пострадавшим стал пятимесячный ребенок, который надышался угарным газом. По словам министра, его состояние оценивается как удовлетворительное. Малыша уже выписали из больницы.