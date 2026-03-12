Организатора притона с проститутками в Подмосковье осудили на год

Мужчину по фамилии Мамаджонзоды, организовавшего притон с проститутками в Наро-Фоминске, осудили на один год.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Мамаджонзоду Ф. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина организовал занятие проституцией с осени 2023 года. Девушки принимали клиентов на арендованной квартире. Обвиняемого задержали в конце октября 2025-го в бане в Наро-Фоминске. Злоумышленника поймали на «живца». У него изъяли 20 тысяч рублей, которые ему передал якобы клиент.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор женщинам, которые работали диспетчерами в притоне с проститутками. Они консультировали клиентов и направляли их по нужным адресам. Двух диспетчеров осудили на восемь месяцев условно. Еще одну фигурантку освободили от наказания, так как она отбыла свой срок, будучи в СИЗО.