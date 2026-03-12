Суд арестовал украинца за убийство мужчины в Москве почти 33 года назад

Савеловский суд арестовал украинца Виталия Мешкова за убийство мужчины в Москве в 1993 году.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Савеловский районный суд города Москвы 12 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении гражданина Украины Мешкова Виталия Евгеньевича, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина совершил преступление в августе 1993-го. Тогда он ворвался в квартиру, убил мужчину, а затем украл магнитофон. Других подробностей дела не приводится.

Ранее силовики вышли на след мужчины, подозреваемого в убийстве пяти человек в квартире дома в Москве в 1995 году. Тогда злоумышленник поссорился со своими знакомыми, после чего забил их до смерти. Мужчину задержали в одном из регионов России спустя годы. Он признался в преступлении.