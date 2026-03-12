В России оценили приговор террористам из «Крокус Сити Холла»

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал приговор суда в отношении исполнителей теракта в зале «Крокус Сити Холл» и их пособников.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Первые 17 лет они проведут в тюрьме, а затем будут переведены в колонию особого режима. Пожизненные сроки также получили и 11 подельников, которые снабжали убийц деньгами и оружием, продали им машину. Еще четверо сообщников получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет.

Комментируя строгость вынесенного приговора, политолог обратил внимание на правовые ограничения, которые влияют на выбор меры наказания в России. Он отметил, что ожидания общества и возможности судебной системы в этом вопросе не всегда совпадают, но при этом у потерпевших остаётся дополнительный инструмент воздействия на осуждённых.

Приговор выглядит достаточно мягким, но он ограничен действующим законодательством. В России действует мораторий на смертную казнь — фактически она не применяется. Общество, безусловно, ждало более сурового наказания, но оно просто не совместимо с нашими правовыми нормами. При этом против осуждённых ещё могут быть выдвинуты гражданские иски о возмещении ущерба — это добавит процессуальную нагрузку и усилит последствия для них. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Безпалько отметил, что пожизненное заключение не обязательно работает как эффективный сдерживающий фактор для потенциальных преступников — причина кроется как в их восприятии самого наказания, так и в долгосрочных перспективах.

«Сомневаюсь, что подобные приговоры станут серьёзным сдерживающим фактором для потенциальных террористов. Пожизненное заключение для таких людей не воспринимается как максимально жёсткое наказание: их, по сути, будут кормить, лечить и охранять — но они останутся живы. Человек плохо представляет, что его ждёт после смерти, а вот перспективу многолетней изоляции в тюрьме он может себе вообразить. К тому же многие из осуждённых рассчитывают на будущие изменения — политического, законодательного или иного характера, — которые могут дать им шанс на освобождение», - сказал эксперт.

В контексте общественного запроса на более жёсткие меры политолог затронул вопрос возможного возвращения смертной казни. Он подчеркнул, что это решение находится вне компетенции судов и требует изменений на законодательном уровне, но признал, что трагедия в «Крокус Сити Холле» вновь актуализировала эту дискуссию.

«Вопрос о возвращении смертной казни — это вопрос к законодателям и судебной системе. Пока мораторий действует и не приостановлен, суды не могут выносить такие приговоры. Тем не менее в исключительных случаях, подобных теракту в «Крокус Сити Холле», в обществе закономерно возникает запрос на крайние меры. Да, в таких ситуациях стоит рассмотреть возможность возвращения смертной казни — но только в строго очерченных рамках и для наиболее тяжких преступлений», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что потерпевшие выразили недовольство приговором, вынесенным четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холл».