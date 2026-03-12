Высшую меру наказания террористам из «Крокуса» захотели оспорить

Адвокаты исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» хотят обжаловать приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Защитники намерены оспорить решение суда в апелляционном порядке. Подробности жалоб пока не раскрываются.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта к пожизненному лишению свободы. При этом адвокаты потерпевших заявили, что террористы заслуживают смертной казни. По их мнению, для таких преступников необходимо снять мораторий на высшую меру наказания.