Жесткая посадка самолета нарушила планы 18 тысяч пассажиров на Пхукете

Жесткая посадка самолета авиакомпании Air India Express в аэропорту Пхукета нарушила планы 18 тысяч пассажиров. Об этом со ссылкой на представителей администрации воздушной гавани пишет The city.

11 марта пассажирский самолет авиакомпании Air India Express при посадке в аэропорту Пхукета буквально «воткнулся» передней стойкой шасси во взлетную полосу. Торможение сопровождалось опасностью разрушения борта. В связи со случившимся работа воздушной гавани была приостановлена.

Генеральный директор аэропорта уточнил, что около 100 внутренних и международных рейсов были задержаны или перенаправлены на другие аэродромы, в том числе в Krabi International Airport, Surat Thani International Airport и аэропорты Bangkok.

Из них примерно половина рейсов приходилась на перелеты внутри страны. Таким образом, были нарушены планы около 18 000 пассажиров.

По словам Мончая Таноде, инспекция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и оборудования завершилась около 19:00 по местному времени, после чего аэропорт возобновил работу и постепенно вернулся к нормальному графику.