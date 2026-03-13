Пожар на нефтебазе в Тихорецке полностью потушили после атаки БПЛА

Открытое горение на нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировано. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Возгорание произошло утром 12 марта из-за падения обломков беспилотника. Площадь пожара достигала 3,8 тысячи квадратных метров.

«В 6.21 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров, а в 7.12 — потушить открытый огонь», — сказали в штабе.

В тушении участвовали 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд. Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России, включая Кубань.