Выросла площадь пожара на нефтебазе на Кубани

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края, начавшегося после падения обломков беспилотника, выросла до 3,8 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Краснодарском крае после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изначально огонь охватил около 150 квадратных метров. Власти района сообщили об ограничении движения по дороге «Тихорецк - Белая Глина».

По данным штаба на 12:21 мск, площадь пожара выросла до 3,8 тыс кв. м.

«В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что беспилотники ВСУ попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, ночью над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», было уничтожено 10 украинских ударных БПЛА.