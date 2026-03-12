Террористам из «Крокуса» предрекли «незавидную судьбу» после приговора

Организовавших теракт в «Крокусе» преступников после оглашения пожизненного приговора ждет незавидная судьба, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она объяснила, что и в тюрьме, и в лагере для пожизненных очень жесткие условия содержания.

«Потерпевшие просили для террористов максимальный срок в тюрьме — 25 лет, и остаток срока в колонии для пожизненно осужденных. Они хотели, чтобы преступники были изолированы как можно дольше. Итоговые сроки близки к максимальным, но все же это не 25 лет. При этом важно понимать, что условия содержания в тюрьме и в колонии для пожизненных не особенно отличаются. В таких колониях все тоже максимально жестко», — сказала Меркачева.

Отличие, по ее словам, только в том, что в колонии разрешены звонки и свидания, но и они очень редки — свидания разрешаются только раз в год.

«В остальном разницы почти нет. В колонии не позволяется ничего лишнего, там нет никаких изысков, платных услуг. Судьба пожизненных незавидна. Там невероятно суровые условия», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что террористам вынесли приговор в виде пожизненного заключения. Часть срока они отбудут в тюрьме, часть — в колонии для пожизненно осужденных.