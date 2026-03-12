$79.0791.94

Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

Lenta.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых пособников террористов, которые напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исмоловых, а также об Алишере Касимове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Исломовы получили по 19 лет 11 месяцев лишения свободы. Алишера Касимова приговорили к 22 годам 10 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, Исломовы помогали напавшим на «Крокус» террористам с квартирой, машиной и деньгами. Касимов продал исполнителям теракте белый «Рено Логан».

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор исполнителя теракта.

Суд вынес приговор четырем исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.