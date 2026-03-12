Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых пособников террористов, которые напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исмоловых, а также об Алишере Касимове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Исломовы получили по 19 лет 11 месяцев лишения свободы. Алишера Касимова приговорили к 22 годам 10 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, Исломовы помогали напавшим на «Крокус» террористам с квартирой, машиной и деньгами. Касимов продал исполнителям теракте белый «Рено Логан».

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор исполнителя теракта.

Суд вынес приговор четырем исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.