В Москве осудили женщину за сбор средств на дроны для ВСУ

Хорошевский районный суд Москвы отправил за решетку на 3,5 года Екатерину Корчагину, которая в соцсетях собирала средства для покупки квадрокоптера для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд приговорил женщину к 3,5 года колонии за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Отбывать наказание злоумышленница будет в колонии общего режима. Корчагиной также запретили администрировать сайты в интернете на протяжении трех лет.

В конце января в Туле осудили местного жителя, который переводил деньги украинским солдатам для закупки оружия и обмундирования. Мужчину приговорили к 12,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.