Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в здании Мосгорсуда приговорил к пожизненному заключению четверых исполнителей теракта в Crocus City Hall, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Муродали Саидакрами Рачабализоду», – сказал судья Тимур Жидков.

Он уточнил, что отбывать наказание Фаридуни будет с 18 лет в тюрьме и потом в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. руб. Мирзоев будет отбывать 17 лет в тюрьме и потом в колонии особого режима, штраф составит 990 тыс. руб. Файзов будет отбывать 17 лет в тюрьме и потом в колонии особого режима, штраф составит 990 тыс. руб. Рачаболизода будет отбывать 16 лет в тюрьме и потом в колонии особого режима со штрафом 990 тыс. руб.

По уголовному делу о теракте проходят 19 человек. Члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ («Террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

По версии следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске (Республика Дагестан), однако это преступление было предотвращено.

Стало известно о суициде пережившего теракт в «Крокус Сити Холле»

В результате террористического акта в Crocus City Hall погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб. После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается предварительное следствие.