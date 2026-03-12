Cемеро пострадали при опрокидывании оборудования на Иркутском авиазаводе

ОАК: семеро пострадали при опрокидывании оборудования на Иркутском авиазаводе
На территории Иркутского авиационного завода произошло опрокидывание оборудования для наземного обслуживания воздушных судов, в результате чего семь человек получили травмы, двое из них госпитализированы, сообщает Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
«На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолёта к вылету... потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов», — приводит сообщение ТАСС.
На заводе начато внутреннее расследование по факту происшествия.
Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщал, что на авиазаводе в Иркутске несколько сотрудников пострали из-за ЧП.