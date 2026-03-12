В МИД Ирана раскрыли подробности атаки на школу в Минабе

Школа для девочек в Минабе, где погибли 175 человек, была атакована двумя американскими ракетами Tomawahk. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД исламской республики Эсмаил Багаи пишет ТАСС.

Напомним, что школа для девочек «Шаджаре Тайебе» подверглась атаке 28 февраля, в первый день операции США и Израиля против Ирана. В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети. Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп предположил, что удар по школе нанесли сами иранцы.

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, для атаки на школу были использованы две ракеты Tomahawk.

«Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», — заявил он.

Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек американской ракетой

По данным западных СМИ, следователи Вооруженных сил США ранее пришли к выводу, что удар по школе могли нанести американские военные. При этом он был нанесен по ошибке — военным распределили цели на основании устаревших минимум на 13 лет данных.