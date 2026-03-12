Мать утопила троих детей в колодце

В Индии женщина бросила троих собственных детей в колодец и погубила их. Об этом сообщает газета Times of India.

В индийском штате Мадхья-Прадеш полиция расследует инцидент, произошедший утром в среду, 11 марта, в районе Санавад. По предварительным данным, 35-летняя Нани Бай бросила в воду двухлетнего Арджуна и четырехлетнего Карана, после чего прыгнула в колодец вместе со своим 15-дневным младенцем.

Женщина умела плавать и сумела выбраться с помощью веревки и лестницы, однако дети утонули. В момент происшествия ее муж, Калу, занимался уборкой урожая. По словам мужчины, утром он ушел в поле вместе с другими рабочими и о трагедии узнал позже. Он утверждает, что в семье не было конфликтов.

Причины поступка женщины устанавливаются. О ее задержании не сообщалось.