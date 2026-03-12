Мигрант-крановщик обокрал российскую стройку на 5 млн рублей

В Подмосковье 22-летний мигрант обокрал стройплощадку на 5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел ночью на стройплощадке на улице Панфилова в Химках. Двое злоумышленников перелезли через забор и проникли в кабины двух башенных кранов, откуда украли семь блоков управления на общую сумму в 5 млн рублей.

Полицейские установили одного из подозреваемых — им оказался мигрант-крановщик, работавший на этой стройке. Молодого человека задержали и изъяли у него часть похищенного и шестигранный ключ, которым было вскрыто оборудование.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, фигуранта заключили под стражу. Полицейские занимаются установлением личности второго участника преступления. Похищенные блоки управления вернули владельцу.