Курсанта МВД ранили в служебном автомобиле в Санкт-Петербурге

Парень ранил ножом курсанта МВД в служебном автомобиле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел 11 марта, на улице Ольги Бертгольц в Невском районе. Курсант института МВД проходил практику вместе с сотрудником Петербургского линейного управления МВД на транспорте. Правоохранители получили сообщение о преступлении и задержали подозреваемого, усадив его в служебное авто. Мужчина, в надежде вырваться от полицейских, достал нож и пять раз ударил курсанта в область лица и туловища.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Фигурант задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.