В Крыму ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, местный житель связался с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Уточняется, что украинский куратор поставил ему задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.

Злоумышленник получил от куратора номер автомобиля российского военного, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты тайника с бомбой, но был задержан сотрудниками ФСБ до того, как смог совершить теракт.

Накануне стало известно о задержании 35-летнего жителя Владимирской области, который по указанию украинской разведки (СБУ) планировал атаки беспилотниками на военные самолеты. По данным следствия, фигурант самостоятельно вышел на связь с украинским агентом через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и согласился выполнять диверсионные задания.

Уточняется, что злоумышленника задержали на территории Ивановской области во время подготовки к запланированному теракту.