В Звенигороде нашли тело второго погибшего ребенка

Тело второго погибшего подростка обнаружено в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В сообщении МЧС в Max говорится, что за сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки. Всего с начала операции - 74 погружения, обследованы 16 тысяч квадратов акватории.

Местность патрулируется на аэролодках, применяются беспилотники.

Спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего пропавшего подростка. С родственниками детей работают психологи МЧС.

Трое подростков - 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика - ушли гулять 7 марта и пропали. Последний раз их видели около Москвы-реки.

Накануне спасатели нашли тело одного из погибших.