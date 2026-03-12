КСИР атаковал нефтяной район Фуджейры и зону Шарджи в ОАЭ

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи в ОАЭ, а также по базе США в Кувейте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство Fars.

Журналисты пришли к подобным выводам после анализа спутниковых снимков. Утверждается, что Иран провел подобную атаку в ответ на удары США и Израиля по нефтехранилищам на иранской территории.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате одной из атак погиб верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, а в стране объявили 40-дневный траур.

Нефть отреагировала на атаки на суда в Персидском заливе

На прошлой неделе сообщалось, что несколько нефтехранилищ на севере и на западе Тегерана подверглись атакам Израиля и США.