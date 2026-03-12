В питьевой воде для чиновников ЕК в Брюсселе обнаружили свинец

Персонал административных зданий в Брюсселе мог подвергаться воздействию тяжелых металлов из-за загрязнения системы внутреннего водоснабжения, сообщил представляющий интересы служащих профсоюз TAO.

Загрязнение затронуло башню Madou Plaza Tower, где работают ответственные за конкуренцию чиновники, и комплекс Covent Garden, в котором базируются исследовательские агентства, заявили в профсоюзе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Это серьезная угроза здоровью на рабочем месте. Сотрудники имеют право на безопасную питьевую воду и на процедуры тестирования, которые точно отражают реальные условия воздействия», – заявили в профсоюзной организации.

Представитель Еврокомиссии отметил, что нарушения выявили три недели назад во время регулярной проверки качества воды в ограниченном числе зданий. По этим данным, меры предосторожности были приняты незамедлительно, повторные тесты показали соответствие уровня содержания свинца действующим стандартам.

