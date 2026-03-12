«Неизвестный снаряд»: у побережья ОАЭ атаковано судно

Контейнеровоз горит недалеко от Ормузского пролива после попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщило на своем сайте Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, инцидент произошел в 35 морских милях к северу от Джабаль-Али.

«Капитан сообщил, что в контейнеровоз попал неизвестный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту», — говорится в сообщении.

UKMTO отметили, что экипажу ничего не угрожает, подчеркнув при этом, что «сообщений о воздействии на окружающую среду пока не поступало».

Напомним, что после нападения США и Израиля Иран объявил о закрытии для судоходства Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти и до 30% морских поставок газа. В обычные дни здесь следуют порядка 300 судов — танкеров, газовозов, контейнеровозов.

При атаке на судно у Омана погибли четыре моряка

Минэнерго США прогнозирует, что длительная блокада Ормузского пролива может привести к тому, что во втором квартале средняя цена марки Brent составит $91 за баррель. При этом западные СМИ накануне сообщили, что на фоне продолжающихся боевых действий Иран начал минировать пролив.