В РФ выявили опасные вещества в школьных брюках для мальчиков

Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества – фенолы, говорится в исследовании организации.

Роскачество обнаружило превышение нормы по фенолам в двенадцати из девятнадцати исследованных марок школьных брюк, передает ТАСС. Как сообщили эксперты, фенолы могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию и общее недомогание. Нарушения зафиксированы у брендов «Три сезона» (черные), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны модели Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синие) и Evrika.

В восьми случаях выявлена подмена натуральных волокон синтетикой: шерсть и хлопок заменяли полиэстером полностью или частично. Только четыре марки – «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) – обеспечивают нормальный теплообмен. Все брюки выдержали испытания на усадку после стирки, большинство показали хорошие показатели прочности и износостойкости.

В исследовании также отмечены нарушения маркировки и сертификации, главным образом среди изделий из Китая. У брендов Kotel и Z-inger Homme не обнаружены декларация или сертификат соответствия, отсутствуют «Честный знак» и дата изготовления. У российской марки Modernfeci декларация на товаре не найдена в реестре Росаккредитации, также отсутствует дата изготовления.

Только брюки Choupette соответствуют обязательным требованиям законодательства. Согласно итогам проверки, единственным претендентом на Государственный знак качества названы синие брюки «Три сезона». Замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила: «Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки».

Роспотребнадзор объявил производителям и продавцам ряда марок предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Большинство производителей сообщили о прекращении выпуска марок, усилении контроля за сырьем и корректирующих мерах. Минпромторг разработал Единый каталог производителей школьной формы для информирования потребителей о соответствии продукции ГОСТу.

В Роскачестве подчеркнули, что теперь важно формировать системный подход к поддержке российских производителей школьной формы и развивать кооперацию в отрасли. Минпромторг предусмотрел отраслевую субсидию для производителей, использующих отечественные материалы – в 2026 и 2027 годах она составит по 100 млн рублей.

