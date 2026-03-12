На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион

На нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

По сообщению властей, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

