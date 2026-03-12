На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион
На нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
По сообщению властей, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
«В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России», — говорится в публикации оперштаба.