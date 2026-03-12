Пожар уничтожил школу в Иркутской области

Здание школы полностью выгорело в Эхирит-Булагатском районе Приангарья. Площадь пожара превысила 1200 квадратных метров.

Школа населенного пункта Серафимовск загорелась в ночь на 12 марта. В тушении приняли участие 35 пожарных, использовалось 11 машин. "Сейчас происходит разборка и проливка конструкций", - сообщили сегодня утром в управлении МЧС по Иркутской области.

По предварительной информации дознавателей ведомства, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно сведениям спасателей, пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку в связи с ЧП. Ее сотрудники контролируют организацию образовательного процесса - подвоз учащихся в школу другого населенного пункта.