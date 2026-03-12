Пропавших в Подмосковье детей продолжат искать

Поиски двоих из трёх детей, пропавших 7 марта в Звенигороде Московской области, будут продолжены, хотя шансы найти их живыми равны нулю. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

© Московский Комсомолец

По словам собеседника, погодные условия, течение реки и обстоятельства почти не оставляют возможности положительного исхода. Тем не менее поисковая операция не прекращается.

13-летняя Алина и двое 12-летних мальчиков пропали вечером в пятницу. Последний раз их видели у реки. Рыбак, ставший очевидцем, рассказал, что дети тонули.

В поисках участвуют сотни волонтёров.