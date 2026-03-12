В Москве огласят приговор террористам из «Крокуса»

Второй Западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор 19 фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом пишет ТАСС.

Оглашение резолютивной части начнется в 11:00 мск и пройдет в открытом для СМИ и публики режиме.

Судебный процесс начался 4 августа 2025 года. Все заседания проходили в выездном формате в одном из зданий Мосгорсуда. По ходатайству прокурора дело рассматривалось в закрытом режиме из-за угроз безопасности участникам процесса и наличия в материалах секретной информации.

На скамье подсудимых находятся 19 обвиняемых. Среди них четверо предполагаемых исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода, а также их предполагаемые пособники: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.

Уголовное дело насчитывает 427 томов. Как сообщали в Генпрокуратуре, государственное обвинение попросило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Для четырех исполнителей теракта прокуратура также предложила установить первые 17 лет наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. рублей каждому.

Представители потерпевших настаивают на более строгом наказании для исполнителей и предлагают увеличить срок их пребывания в тюрьме до 25 лет. Еще четырех фигурантов гособвинитель просил приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Защита обвиняемых просила суд не назначать им пожизненное лишение свободы.

Кроме того, гособвинение просит лишить российского гражданства Исроила Исломова и его сыновей Диловара и Аминчона, а также Алишера Касимова — владельца квартиры, где проживали исполнители теракта, с конфискацией этого жилья в доход государства.

Сумма гражданских исков в рамках уголовного дела составляет около 66 млн рублей. Потерпевшими признаны около 1,7 тыс. человек, а также операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл» и четыре организации. Общий ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.