Рыбака нашли мертвым на льду Москвы-реки в Красногорске

На льду в Нижнемякининской пойме в подмосковном Красногорске очевидцы обнаружили тело 56-летнего рыбака, рядом с которым находились рыболовные снасти. Об этом в среду, 11 марта, сообщил «МК».

Один из местных жителей рассказал, что в ночь с 10 на 11 марта наблюдал за мужчиной в бинокль и видел, как у него горит свет, но рано утром рыболов лежал на льду лицом вниз.

— Смерть москвича наступила около двух часов ночи. Спасатели не нашли на месте алкогольных напитков либо бутылок от них, также рыбак был одет по погоде. Но в его кармане лежали таблетки, предположительно, от сердечной недостаточности, и, сообщили медикам его приятели, у него действительно были проблемы с сердцем, — передает портал.

