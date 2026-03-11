В Запорожской области при ударе ВСУ погибли двое чиновников

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области погибли двое сотрудников администрации Васильевки. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко, ее цитирует Telegram-канал округа.

© Газета.Ru

«Вследствие прилета по автомобилю, который двигался, и наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника погибли. У одного из них совсем маленькая дочь, которой через две недели исполнится годик. И, к сожалению, папа никогда уже с ребенком не разделит это радостное событие», — сказала она.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что о время массированной атаки беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя. По его словам, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе. В результате полученных травм водитель машины не выжил. Кроме того, вражеский беспилотник ударил по мужчине, передвигающемся на мотоцикле. Полученные травмы также оказались не совместимы с жизнью.