В ХМАО старшеклассники обвинили педагога в домогательствах

Школьники из ХМАО заявили, что учитель приставал к ним в туалетах
Школьники из Нижневартовска рассказали о домогательствах со стороны одного из педагогов. Об этом сообщает Ura.ru.
Десять учеников написали директору заявление, в котором изложили детали произошедшего. По их словам, надругательству подвергались и девушки, и молодые люди. К последним он якобы заглядывал в туалет и трогал половые органы, а также просил называть «мой хозяин». В уборные к девушкам он также заходил.
«Он заходит в женские туалеты, во время досмотра лезет в нижнее белье и в целом проявляет нездоровый интерес», – рассказали школьники.
Источники в правоохранительных органах подтвердили, что получили данные о педагоге. Официально представители МВД заявили, что не комментируют проверки, связанные с преступлениями такого рода в отношении несовершеннолетних.
Комментировать вопрос также отказалась директор департамента образования администрации города. По ее словам, она не может говорить об этом до окончания проверки.
Ранее продавцы спасли школьницу, которую преследовал незнакомец.