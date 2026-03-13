Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло до 8.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, чьи слова приводит ТАСС.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», — сказал он во время первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет Storm Shadow. Затем появилась информация, что для удара могли задействовать бомбардировщик Су-24.

Военный эксперт Юрий Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск.