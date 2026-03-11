Штукатурка обрушилась с фасада дома в центре Петербурга

Штукатурка частично обрушилась с фасада дома в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

© телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Инцидент произошел на улице Большой Морской в Адмиралтейском районе. Ведомство начало проверку, по итогам которой будет вынесено решение о принятии мер реагирования. Сотрудники прокуратуры уже находятся на месте происшествия для координации действий полиции и экстренных служб.

Ведомство также планирует дать оценку исполнения требований жилищного закона организацией, которая должна была осуществлять техническое обслуживание и управление домом.

