Еще один мужчина пропал в тайге в районе пропажи семьи Усольцевых

Красноярские спасатели и волонтеры ведут поиски 55-летнего мужчины, пропавшего в районе национального парка «Красноярские Столбы». Как сообщили aif.ru в поисково-спасательном отряде » и краевом учреждении «Спасатель», мужчина ушел гулять 9 марта и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ситуация привлекла особое внимание общественности на фоне нераскрытого исчезновения семьи Усольцевых, пропавших в этих краях полгода назад.

В поисках задействованы сотрудники полиции, специалисты-спасатели и добровольцы. Руководитель пресс-службы красноярского отделения отряда добровольцев Серафима Чооду рассказала, что накануне автономные группы обследовали вход на «Столбы» и прилегающие территории, а также составили карту расположения камер видеонаблюдения для анализа возможных перемещений пропавшего. Сейчас работа продолжается в информационном формате.

Представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов уточнил, что заявка на поиски поступила от полиции. Вчера спасатели совместно с правоохранителями обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак, однако следов обнаружить не удалось. Сегодня, 11 марта, группа из трех специалистов вновь выдвинулась в лес и продолжает прочесывать местность вместе с полицейскими. Связи с группой на данный момент нет. Масштабы и район поисков определяют правоохранители, опираясь на знание местности спасателями.

Это уже второе громкое исчезновение в регионе за последние месяцы. Напомним, 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Партизанского района бесследно пропала семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Они отправились в однодневный поход и не вернулись. В масштабных поисках участвовали более тысячи добровольцев, была обследована огромная территория, однако никаких следов семьи найти не удалось. Поиски официально свернули 12 октября. Следственный комитет рассматривает различные версии — от несчастного случая до криминала, однако судьба Усольцевых до сих пор остается загадкой.