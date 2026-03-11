Блогера Каца* заочно осудили на девять лет

Суд в Москве заочно вынес приговор блогеру Максиму Кацу*. Ему дали девять лет колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Такой срок получился путем частичного сложения двух приговоров — ранее Каца* осудили на восемь лет за фейки о ВС РФ. Об этом в среду, 11 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры, путем частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на шесть лет, — рассказала Нефедова.

Прокурор запрашивал для блогера 1,5 года колонии по делу о нарушении закона об иноагентах. Кац* публиковал свои материалы без специальной плашки. В течение одного года он получил два штрафа. Впоследствии в его отношении завели уголовное дело.

Блогер находится в розыске по линии Интерпола. В августе 2023-го Кац* получил свой первой срок. Тогда его заочно осудили на восемь лет за фейки о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Подробности уголовных дел Каца* — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан иностранным агентом.