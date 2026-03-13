Обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили в Краснодарском крае

Фрагменты украинских беспилотников в пятницу были обнаружены сразу по нескольким адресам в Темрюкском районе, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края

По предварительной информации, пострадавших нет.

Власти уточнили, что районном городе Темрюке обломки БПЛА упали на парковке рядом с многоквартирными домами.

"В результате повреждены 4 легковых автомобиля. Также фрагменты беспилотника повредили окна и имущество в двух квартирах многоквартирных домах", - рассказали в Оперштабе.

На месте происшествия в данный момент работают оперативные и специальные службы района и региона.

А результате ночной атаки БПЛА сегодня ночью были повреждены 4 домовладения в Холмском сельском поселении Абинского района Кубани

"В них посекло окна и крышу, выбита дверь. Пострадавших нет. Комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба", - рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Илья Биушкин.

По ее результатам, по словам главы района, собственникам домовладений будет оказана вся необходимая помощь.