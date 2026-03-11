В Сочи после попадания обломков БПЛА загорелся жилой дом

В Лазаревском районе обломки БПЛА попали в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. После чего начался пожар.

Инцидент произошел в доме 46 по улице Курской. К счастью, обошлось без пострадавших, возгорание в данный момент локализовали. Полной ликвидации пожара еще не было.

"Представители администрации района взаимодействуют с жильцами для оказания необходимой помощи", - сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии курорта.

Ранее обломки беспилотников попали в здание бывшего санатория "Ставрополье", которое местные жители прозвали кукурузой из-за схожести с початком.

Он состоит из нескольких корпусов, где ранее располагались бассейны, кинозал и собственный пляж. Расстояние до моря зависит от корпуса: от главного в 24 этажа - около 500 метров, а от "Приморского" - всего 50.

Он открылся в 1970 году и был построен на средства жителей Ставропольского края. В 1990-е годы пансионат пришел в упадок и сейчас выглядит заброшенным, хотя существует проект его реконструкции.