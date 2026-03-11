Россиянка подожгла машину бывшей соседки и поплатилась

Почти три года колонии получила жительница Уфы, которая подожгла машину бывшей соседки. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.

Преступление 36-летняя женщина совершила в апреле прошлого года. По словам местных, она обиделась на пару с пятого этажа, которая была свидетелями на ее разводе и дала показания не в ее пользу.

За свой необдуманный поступок россиянке придется отбыть наказание. Суд приговорил ее к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

Кроме того, ей придется выплатить 960 тысяч рублей компенсации пострадавшим за умышленную порчу чужого имущества.

