Житель Подмосковья избил сожительницу в столичной гостинице

Житель Подмосковья избил сожительницу в гостинице на Севастопольском проезде в столице. Он сломал женщине нос и причинил ей другие травмы. Об этом в среду, 11 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

© Вечерняя Москва

— Гражданин в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои проживающей вместе с ним женщине. В результате нападения пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, множественные ушибы и царапины, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщине потребовалась помощь врачей. Ее сожителя задержали и передали сотрудникам полиции. Мужчине предстоит объяснить силовикам, зачем он избил возлюбленную.

В середине февраля другой житель подмосковного Домодедова напился и избил свою сожительницу в квартире дома. Она попыталась вызвать полицию, но мужчина стал угрожать ей ножом. Впоследствии он сам покинул квартиру, что позволило женщине обратиться к силовикам. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело.