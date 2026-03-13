В Петербурге полиция задержала 31-летнего жителя Мурманской области, подозреваемого в жестоком избиении двух мужчин, пострадавших спасти не смогли. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел 11 марта. Подозреваемый пришел в гости к двум знакомым. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого гость избил хозяев. На следующий день родственник обнаружил их без сознания и вызвал полицию, спасти пострадавших не удалось.

Оперативники задержали подозреваемого в квартире на Товарищеском проспекте. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленобласти мужчина 47 раз ударил жену рукояткой швабры. Спасти пострадавшую не удалось. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Фигурант дела дважды был судим за аналогичные преступления. 13 лет назад он расправился со своей первой женой, а спустя четыре года напал на вторую сожительницу и получил семь лет колонии.