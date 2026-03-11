Спасатели нашли тело одного из пропавших в Звенигороде детей

Спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, который вместе с двумя другими детьми пропал 7 марта в Звенигороде. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

— Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели, — говорится в публикации.

Тело подростка обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед.

Двое мальчиков и одна девочка пропали в Звенигороде 7 марта. Они ушли гулять и не вернулись. Спасатели считают, что дети могли провалиться под лед, когда устроили пикник на реке. В поисках пропавших участвуют сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса», добровольцы отряда «Лиза Алерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». Помимо этого, 11 марта был задействован вертолет. Поиски детей осложняет ситуация на реке: течение усилилось из-за схождения льда.