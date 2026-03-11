В Петербурге пропали два брата после того, как у них забрали телефоны

В Санкт-Петербурге пропали братья 11 и 14 лет. Это произошло после того, как мама забрала у них телефоны в наказание за попытку взлома ее машины, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

© Газета.Ru

«Илья и Саша исчезли в Красносельском районе 10 марта. Мама мальчиков рассказала нам, что утром повезла их в школу на автобусе — вышли на своей остановке, после их след пропал. Вечером выяснилось, что на учебу братья не пошли. Парни из многодетной семьи, дома их ждут младшие брат и сестра», — сказано в посте.

Никому из друзей и родственников они не рассказывали о побеге. Уточняется, что у детей есть 600 рублей на двоих, телефонов при себе нет. Мама считает, что сыновья могли поехать в Псков, к бабушке. Однако пока никакой информации о местонахождении детей не поступало. Подростков ищут волонтеры.

До этого в Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города, ее нашел в подъезде многоэтажки местный житель. Инцидент произошел днем, когда мать девочки пришла в детский сад, чтобы забрать двоих детей. Оставив одетую шестилетнюю дочь в раздевалке, она на несколько минут отошла за вторым ребенком из другой группы. Вернувшись, она не обнаружила дочь на месте.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя более 20 лет нашлась в США.